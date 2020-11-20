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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине и Херсонщине пока не будут увольнять глав ОГА, - Тимошенко

На Полтавщине и Херсонщине пока не будут увольнять глав ОГА, - Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский пока не рассматривает отставку глав Херсонской и Полтавской облгосадминистраций

Об этом заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина" .

Он отметил, что во многих регионов не будет кадровых перестановок на должностях губернаторов. В частности, в Херсонской области глава ОГА Юрий Гусев останется, как минимум, до тех пор, пока не будет построен мост ХБК-Таврический в Херсоне.

"В Херсонской Юрий Гусев пока остается. У него есть и желание двигаться дальше, но он должен сначала показать себя в этом регионе. По Полтаве нет вопросов у нас. Во всяком случае, пока. Олег Синегубов - сильный глава ОГА. Во многих регионах будут оставаться главы ОГА, там, где действительно есть понимание, что они работают на благо своего региона, и у них стабильная ситуация, и они идут вперед, а не все время "качаются" в разные стороны ", - сказал Тимошенко.

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