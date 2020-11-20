На Львовщине из зоны ООС вернулись бойцы 24-й бригады имени короля Даниила

20 ноября, 2020, 18:54

В Яворов из зоны операции Объединенных сил вернулись около двух тысяч защитников 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила

Об этом сообщает "Еспресо.Захид" .

Королевская 24-я бригада вернулась с Востока Украины. С весны военные находились в зоне боевых действий в районе Светлодарской дуги. В связи с карантинными ограничениями церемония встречи сейчас происходила менее помпезно, чем обычно, впрочем от торжественных поздравлений не отказались.

Встреча состоялась в военной части города Яворов, где дислоцируется Королевская бригада. Почти две тысячи воинов сейчас ждут встречи со своими родными. Впрочем впереди еще торжества, которые начались с выноса боевого знамени бригады

Рад вернуться домой Антон Корнищук. Парень в армии выполняет задачи боевого медика. Говорит, пытался делать все, чтобы уберечь жизни военных.

"Пытался уберечь каждого. Особое внимание обращал на безопасность от коронавируса: следил, правильно ли моют руки и выполняют меры безопасности, придерживаются ли элементарной гигиены. Кроме того, бегал по окопам и следил за ребятами", - отметил военный.

Отмечается, что лучшие бойцы получили государственные награды. Несмотря на то, что церемония встречи проходила в сдержанных карантинных условиях.

Впереди колонны воины держали фото погибших собратьев, которых почтили минутой молчания. В первых рядах.

Как известно, полгода ребята оберегали покой украинцев на передовой. Основная задача, которая стояла перед воинами, не дать оккупанту захватывать украинские земли и вернуть оккупированные территории.

"К сожалению, потери есть, но они маленькие за все время, которое бригада находится на войне. Это свидетельствует, что ребята уже хорошо подготовлены. Бригада полностью выполнила поставленные задачи и вернулась в пункт постоянной дислокации. Здесь стоят настоящие патриоты, которые доказали это не один раз в боях против агрессора. Все они готовы к выполнению любой задачи ", - заверил командир 24-й бригады Сергей Поступальский.

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