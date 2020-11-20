На Луганщине полиция пришла с обыском к активисту Революции Достоинства, ветерану войны с РФ Валентину Ткаличу
Об этом сообщает местное издание CityNews.
В полиции рассказали, что во время обыска изъято корпуса гранат (не боевой гранаты) и пистолет Walter неизвестной конструкции.
На опубликованных пресс-службой фото видно изъятую "оружие" - пневматический пистолет марки Walther 4,5 мм и похожи на гранаты и запалы предметы.
Журналисты местного издания подчеркнули, что полиция дважды использовала по корпусов гранат и пневматического пистолета термин "смертоносное оружие".
Ветеран войны и пенсионер к которому пришли с обыском - Валентин Воля (Ткалич), участник войны с РФ в Донбассе и историк. Он известен в Старобельске своей критикой власти. Недавно призвал участвовать в митинге в честь дня Достоинства и Свободы. Об обыске у него дома он сообщил утром 20 ноября на своей странице в Facebook.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре