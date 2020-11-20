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Espreso.tvОбществоНа Луганщине полиция пришла с обыском к активисту Революции Достоинства, ветерану войны с РФ Валентину Ткаличу

На Луганщине полиция пришла с обыском к активисту Революции Достоинства, ветерану войны с РФ Валентину Ткаличу

Утром 20 ноября полиция Луганской области пришла с обыском к 63-летнему ветерану войны с РФ и активному участнику революции Достоинства

Об этом сообщает местное издание CityNews.

В полиции рассказали, что во время обыска изъято корпуса гранат (не боевой гранаты) и пистолет Walter неизвестной конструкции.

На опубликованных пресс-службой фото видно изъятую "оружие" - пневматический пистолет марки Walther 4,5 мм и похожи на гранаты и запалы предметы.

Журналисты местного издания подчеркнули, что полиция дважды использовала по корпусов гранат и пневматического пистолета термин "смертоносное оружие".

Ветеран войны и пенсионер к которому пришли с обыском - Валентин Воля (Ткалич), участник войны с РФ в Донбассе и историк. Он известен в Старобельске своей критикой власти. Недавно призвал участвовать в митинге в честь дня Достоинства и Свободы. Об обыске у него дома он сообщил утром 20 ноября на своей странице в Facebook.

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