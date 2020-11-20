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Espreso.tvОбществоМинкульт: Российского музыканта Фадеева включили в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Минкульт: Российского музыканта Фадеева включили в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины


фото: belta
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского музыканта Максима Фадеева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что 11 ноября в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева.

"Соответствующим приказом Минкультуры от 19 ноября № 2319 российский музыкант был включен в перечень. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена", - говорится в сообщении.

Отметим, Максим Фадеев посещал оккупированный Крым. В частности, в июне 2017 года появился записанный на оккупированном полуострове клип с участием Фадеева и артистки Наргиз Закировой.

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