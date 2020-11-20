Мы не можем подтвердить информацию, что Арахамия болен COVID-19 - "Слуга народа"
20 ноября, 2020, 15:26
Представитель фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что глава фракции Давид Арахамия находится на самоизоляции и ждет результатов повторного тестирования на коронавирус
Об этом сообщает " Цензор.НЕТ ".
"Мы не можем подтвердить информацию, что он действительно болен. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест - отрицательный. Он из-за этого пошел на самоизоляцию, сейчас находится дома, работает дистанционно. Ждем результаты еще одного тестирования", - сказала Палийчук.
- Напомним, что повторный тест на коронавирус у президента Владимира Зеленского показал положительный результат .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-