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Espreso.tvОбществоМы не можем подтвердить информацию, что Арахамия болен COVID-19 - "Слуга народа"

Мы не можем подтвердить информацию, что Арахамия болен COVID-19 - "Слуга народа"


фото: gordonua
Представитель фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что глава фракции Давид Арахамия находится на самоизоляции и ждет результатов повторного тестирования на коронавирус

Об этом сообщает " Цензор.НЕТ ".

"Мы не можем подтвердить информацию, что он действительно болен. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест - отрицательный. Он из-за этого пошел на самоизоляцию, сейчас находится дома, работает дистанционно. Ждем результаты еще одного тестирования", - сказала Палийчук.

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