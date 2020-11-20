Мы не можем подтвердить информацию, что Арахамия болен COVID-19 - "Слуга народа"

Об этом сообщает " Цензор.НЕТ ".

"Мы не можем подтвердить информацию, что он действительно болен. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест - отрицательный. Он из-за этого пошел на самоизоляцию, сейчас находится дома, работает дистанционно. Ждем результаты еще одного тестирования", - сказала Палийчук.

Напомним, что повторный тест на коронавирус у президента Владимира Зеленского показал положительный результат .

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