Марсоход NASA прислал звукозапись из космоса на полпути к Красной планете

20 ноября, 2020, 08:44

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость"), который 18 февраля 2021 года осуществит посадку в северном полушарии Марса, отправил на Землю записанный им в корабле звук

Об этом говорится в сообщении NASA.

Отмечается, что запись осуществили ученые с целью протестировать машину.

"Наша система работает и готова попробовать записать звук приземления на Марс", - сообщили в космическом агентстве. Нынешняя звукозапись с микрофона на борту - это вибрации механизмов самого марсохода.

Справка: Марсоход Perseverance покинул Землю 30 июля и уже преодолел 288 из 470 млн километров пути к Марсу. Согласно онлайн-данным NASA, на данный момент скорость аппарата составляет 92 550 км/ч относительно Солнца.

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