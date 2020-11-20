Компании Pfizer и Biontech подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19

20 ноября, 2020, 14:18

20 ноября Pfizer и Biontech подали заявки в Управление по продовольствию и медикаментам США для регистрации вакцины

Об этом сообщает пресс-служба корпорации Pfizer.

В компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.

Гиганты фарминдустрии утверждают, что рассчитывают изготовить до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

Кроме США, корпорации подали заявки на регистрацию в Австралии, Канаде, ЕС, Японии и Великобритании.

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