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Espreso.tvОбществоКомпании Pfizer и Biontech подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19

Компании Pfizer и Biontech подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19


фото: reuters
20 ноября Pfizer и Biontech подали заявки в Управление по продовольствию и медикаментам США для регистрации вакцины

Об этом сообщает пресс-служба корпорации Pfizer.

В компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.

Гиганты фарминдустрии утверждают, что рассчитывают изготовить до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

Кроме США, корпорации подали заявки на регистрацию в Австралии, Канаде, ЕС, Японии и Великобритании.

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