Компании Pfizer и Biontech подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19
20 ноября, 2020, 14:18
20 ноября Pfizer и Biontech подали заявки в Управление по продовольствию и медикаментам США для регистрации вакцины
Об этом сообщает пресс-служба корпорации Pfizer.
В компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.
Гиганты фарминдустрии утверждают, что рассчитывают изготовить до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз до конца 2021 года.
Кроме США, корпорации подали заявки на регистрацию в Австралии, Канаде, ЕС, Японии и Великобритании.
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