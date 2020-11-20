Хочу, чтобы он завершил свою карьеру в "Барселоне", - тренер "Манчестер Сити" отказался от трансфера Месси

20 ноября, 2020, 18:46

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы Лионель Месси завершил свою карьеру в испанской "Барселоне"

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Гвардиола также вспомнил времена, когда защищал цвета "Барселоны", как футболист, и работал главным тренером.

"Лео - футболист другой команды. Если хотите знать мое мнение, я очень благодарен "Барселоне" за то, что она сделала для меня, как игрока в академии и как тренера. Хочу, чтобы Месси завершил свою карьеру там. Я не знаю, о чем он думает. У нас в мыслях только невероятные цели. Больше ничего не могу сказать по этому поводу", - заявил Хосеп Гвардиола.

У Лионеля Месси летом возник конфликт с руководством "Барселоны", аргентинец до сих пор не продлил контракт с испанским клубом и может его покинуть летом 2021 года на правах свободного агента.

В этом сезоне аргентинец сыграл за "Барселону" 10 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

18 ноября стало известно, что "Манчестер Сити" намерен воспользоваться финансовыми проблемами "Барселоны" и зимой совершить трансфер лидера каталонцев Лионеля Месси .

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