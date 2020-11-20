Херсонские арбузы и карпатский мед: Минэкономики планирует зарегистрировать 10 новых географических брендов

20 ноября, 2020, 12:15

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в 2021 году зарегистрировать десять новых географических брендов

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мы планируем еще десять географических наименований на следующий год - это и херсонские арбузы, и карпатский мед. Это создает предпосылки для развития туризма там, где эти географические наименования регистрируются", - цитирует издание слова заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Романишина.

Он также напомнил, что в этом году были зарегистрированы географические бренды гуцульской овечьей брынзы и мелитопольской черешни.

В ИФ также напомнили, что в 2019 году Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовой защиты географических обозначений". Согласно ему зарегистрированные географические обозначения наносятся на упаковку продукта и свидетельствуют о его качестве, многолетних традициях производства и особой связи с территорией, где его производят.

Первым зарегистрированным географическим обозначением, которое соответствует европейским требованиям и признается в Европейском Союзе, стала гуцульская овечья брынза.

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