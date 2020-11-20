К стандартам НАТО: построили бригадный городок на полигоне "Широкий лан"
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Лагерный городок Межвидового Центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан" практически готов к вводу в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство лагерного городка по стандартам НАТО началось в 2016 году.
Так, сейчас после построения общая площадь лагерного городка составляет 26 тыс. кв.м.
"Это, в частности, 10 казарм улучшенного типа для военнослужащих-мужчин, 1 казарма улучшенного типа для военнослужащих-женщин, столовая, которая одновременно может принять 2500 человек. Подключено внешнее электроснабжение, очистные сооружения, инженерные сети. Действуют котельная и канализационно-насосная станция, высажено более 740 деревьев ", - говорится в сообщении.
Отметим, полигон "Широкий лан" - крупнейший на юге Украины. Территория - 29 тыс. гектаров. Основан в 1952 году. Расположен в Николаевской области, в 40 км от Николаева.
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