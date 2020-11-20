Госэкоинспеция планирует частично автоматизировать выявление нарушений

20 ноября, 2020, 13:27

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) планирует создать электронную систему, которая позволит частично автоматизировать выявление нарушений

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ).

Согласно сообщению, в ГЭИ планируют создать электронную систему "Экологический инспектор" с помощью которой инспекторы смогут осуществлять часть документальной работы в автоматизированном режиме.

Так, инспекторы ГЭИ смогут фиксировать нарушения, составлять акты по результатам проверок и отправлять предписания нарушителям в электронном автоматизированном режиме. Также инструмент позволит готовить документы для проведения проверок и регистрировать обращения граждан.

Отмечается, что электронная система также будет интегрирована с рядом реестров для быстрого обмена данными.

По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, значительная часть процессов будет осуществляться в автоматизированном режиме.

"Например, планы проверок предприятий система будет формировать самостоятельно, основываясь на степени риска деятельности предприятия для окружающей среды", - цитирует пресс-служба слова Малеваного.

Руководитель ведомства добавил, что главной целью создания системы является повышение производительности инспекторов и экономия времени, поскольку сейчас эти процессы осуществляются в ручном режиме.

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