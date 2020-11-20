ГБР отрицает политические мотивы в вызовах участников Революции Достоинства на допросы и заявило об отмене этих мер из-за COVID-19
Об этом говорится в заявлении на сайте ГБР.
"Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности", - заявили в Бюро.
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Также ГБР заявляет об отмене вызовов на допросы "в связи с распространением эпидемии".
"Вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19, о чем они заблаговременно оповещены", - заявили в ГБР.
Заявления о политических мотивах допросов в ГБР назвали манипуляциями.
"Подтверждением манипуляций о приуроченности указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы является то, что допросы отменены еще 2 недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас", - добавили в ГБР.
- Напомним, 19 ноября журналистка Соня Кошкина сообщила о вызовах на допросы в ГБР участников Революции Достоинства Александра Турчинова, Андрея Парубия, Виталия Кличко, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка, Татьяны Чорновил по заявлению бывшего первого заместителя генпрокурора во времена президентства Виктора Януковича Рената Кузьмина.
- В этот же день СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.
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