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Espreso.tvОбществоГБР отрицает политические мотивы в вызовах участников Революции Достоинства на допросы и заявило об отмене этих мер из-за COVID-19

ГБР отрицает политические мотивы в вызовах участников Революции Достоинства на допросы и заявило об отмене этих мер из-за COVID-19

Государственное бюро расследований заявляет, что вызовы участников Революции Достоинства на допросы не предопределены политическими мотивами

Об этом говорится в заявлении на сайте ГБР.

"Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности", - заявили в Бюро.

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Также ГБР заявляет об отмене вызовов на допросы "в связи с распространением эпидемии".

"Вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19, о чем они заблаговременно оповещены", - заявили в ГБР.

Заявления о политических мотивах допросов в ГБР назвали манипуляциями.

"Подтверждением манипуляций о приуроченности указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы является то, что допросы отменены еще 2 недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас", - добавили в ГБР.

  • Напомним, 19 ноября журналистка Соня Кошкина сообщила о вызовах на допросы в ГБР участников Революции Достоинства Александра Турчинова, Андрея Парубия, Виталия Кличко, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка, Татьяны Чорновил по заявлению бывшего первого заместителя генпрокурора во времена президентства Виктора Януковича Рената Кузьмина.
  • В этот же день СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.

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