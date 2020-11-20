Электронные рецепты и чат-бот по поиску мест в больницах: Минцифры готовит новые инструменты для борьбы с COVID-19

20 ноября, 2020, 17:02

В Украине разрабатывают цифровые инструменты для борьбы с коронавирусом в Украине

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Минцифра включена в штаб по борьбе с COVID-19. Мы готовим новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине вместе с Минздравом", - отметил Федоров.

Так, в каждой опорной больнице появится человек, который будет отвечать за актуальную информацию о количестве зараженных коронавирусом, госпитализированных, количестве койко-мест. На базе этой информации появится чатбот.

Через чатбот "скорые" могут узнавать, сколько мест осталось и куда везти пациента.

"Благодаря инструменту диспетчеры "скорой" будут понимать, куда можно направлять пациента на госпитализацию. В ближайшее время мы запустим пилотный проект на базе одного региона", - сообщил он.

Также приложение "Дома" будет обновлено. Люди смогут указывать симптомы, которые будут обрабатываться Центром общественного здоровья.

Будут внедрены электронные направление на ПЦР-тестирование.

"Инструмент уже работает в поликлиниках, готовим функционал для "скорых" и стационара. Это позволит мониторить результаты тестирования и сроки действия теста. Сервис уже разработан и доступен для медицинских работников. Пациенты могут получить электронное направление и услуги согласно этому направлению", - заметил Федоров.

Как известно, будет введен электронный рецепт на антибиотики, который уменьшит хаотичное применение антибиотиков самостоятельно, а также подготовит стратегию внедрения QR-системы для мониторинга ситуации в публичных местах.

Напомним, в течение суток 19 ноября было зафиксировано 14575 новых случаев коронавируса (из них дети - 549, медработники - 613), 229 пациентов умерли, 7845 - выздоровели.

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