 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭлектронные рецепты и чат-бот по поиску мест в больницах: Минцифры готовит новые инструменты для борьбы с COVID-19

Электронные рецепты и чат-бот по поиску мест в больницах: Минцифры готовит новые инструменты для борьбы с COVID-19

В Украине разрабатывают цифровые инструменты для борьбы с коронавирусом в Украине

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Минцифра включена в штаб по борьбе с COVID-19. Мы готовим новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине вместе с Минздравом", - отметил Федоров.

Так, в каждой опорной больнице появится человек, который будет отвечать за актуальную информацию о количестве зараженных коронавирусом, госпитализированных, количестве койко-мест. На базе этой информации появится чатбот.

Через чатбот "скорые" могут узнавать, сколько мест осталось и куда везти пациента.

"Благодаря инструменту диспетчеры "скорой" будут понимать, куда можно направлять пациента на госпитализацию. В ближайшее время мы запустим пилотный проект на базе одного региона", - сообщил он.

Также приложение "Дома" будет обновлено. Люди смогут указывать симптомы, которые будут обрабатываться Центром общественного здоровья.

Будут внедрены электронные направление на ПЦР-тестирование.

"Инструмент уже работает в поликлиниках, готовим функционал для "скорых" и стационара. Это позволит мониторить результаты тестирования и сроки действия теста. Сервис уже разработан и доступен для медицинских работников. Пациенты могут получить электронное направление и услуги согласно этому направлению", - заметил Федоров.

Как известно, будет введен электронный рецепт на антибиотики, который уменьшит хаотичное применение антибиотиков самостоятельно, а также подготовит стратегию внедрения QR-системы для мониторинга ситуации в публичных местах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать