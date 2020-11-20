Экс-футболист сборной Украины Федецкий защитил Тимощука, который работает в России
Об этом Федецкий сообщил на youtube-канале "ОтДушиВДушу".
"У него все нормально. Он сейчас полностью сконцентрирован на команде. Он живет в Санкт-Петербурге, в Луцке я его уже давно не видел. Будучи футболистами сборной Украины, мы вместе ездили в военный госпиталь во Львове, навещали наших героев. Я его позицию знаю. Он - украинец. А так ему прилетало с обеих сторон, он сначала поехал к военным, потом отказался. Толик помогал армии. Морально, может, его немного прибивало. Но он "пацан" устойчивый, со своей позицией. Он понимает ситуацию и знает, где он сейчас живет. Хотя он украинец, но живет в России ", - высказался Артем Федецкий.
Экс-капитан сборной Украины по футболу работает в России с 2017-го года. Тимощук является ассистентом главного тренера питерского "Зенита".
- 20 мая стало известно, что украинский тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть питерский клуб по окончании сезона.
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