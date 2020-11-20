 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоCOVID-19: Шмыгаль призвал церковников помочь избежанию больших скоплений людей во время праздников

COVID-19: Шмыгаль призвал церковников помочь избежанию больших скоплений людей во время праздников


фото: reuters
Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил церкви помочь в борьбе с пандемией коронавируса во время зимних праздников

Об этом он заявил во время встречи с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, передает "РБК-Украина".

"Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение пр. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что нужно помочь избежанию больших скоплений людей во время ближайших праздников.

Также премьер-министр рассказал, что правительство и церковный совет создадут рабочие группы для выработки совместных шагов по борьбе с пандемией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать