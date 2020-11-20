COVID-19: Шмыгаль призвал церковников помочь избежанию больших скоплений людей во время праздников

Об этом он заявил во время встречи с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, передает "РБК-Украина".

"Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение пр. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что нужно помочь избежанию больших скоплений людей во время ближайших праздников.

Также премьер-министр рассказал, что правительство и церковный совет создадут рабочие группы для выработки совместных шагов по борьбе с пандемией.

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