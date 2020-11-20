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Espreso.tvОбществоЧерновол продлили меру пресечения по делу Майдана

Черновол продлили меру пресечения по делу Майдана


фото: tsn
Народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол продлили меру пресечения по делу Майдана

Об этом она написала в Facebook .

"Только что Печерским судом продлена мне мера пресечения по делу Майдана. Поэтому у меня есть мера пресечения, а у Януковича по делу массовых убийств майдановцев - нет. Это было ожидаемо, поэтому главная сенсация заключается в другом, в объяснении апелляционного суда, почему он отменил меру пресечения Януковичу. Оказывается потому, что тот не в розыске. Надо же!!! Как так? ", - отметила Черновол.

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