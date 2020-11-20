Буславец уволили с должности и.о. министра энергетики

20 ноября, 2020, 18:18

С должности и.о. министра энергетики уволили Ольгу Буславец

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook .

Два проекта постановлений о таких кадровых решениях принято на внеочередном заседании Кабинета министров.

Так, было принято о признании утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 3 июня 2020 №604 (о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец).

А также проект о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины на Юрия Бойко - замминистра энергетики.

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