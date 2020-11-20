19 ноября оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы и продолжили обстрелы с началом новых суток, ранен военнослужащий ООС

20 ноября, 2020, 07:45

В четверг, 19 ноября, российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

У населенного пункта Авдеевка захватчики применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Марьинки работал вражеский снайпер.

В результате вражеского обстрела под Авдеевкой один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военнослужащего госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала суток, 20 ноября, по состоянию на 7:30 зафиксирован один вражеский обстрел: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне применили против украинских военных стрелковое оружие у Шумов. Потерь и ранений среди бойцов ООС вследствие этого обстрела нет.

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