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Espreso.tvОбщество19 ноября оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы и продолжили обстрелы с началом новых суток, ранен военнослужащий ООС

19 ноября оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы и продолжили обстрелы с началом новых суток, ранен военнослужащий ООС

В четверг, 19 ноября, российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

У населенного пункта Авдеевка захватчики применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Марьинки работал вражеский снайпер.

В результате вражеского обстрела под Авдеевкой один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военнослужащего госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала суток, 20 ноября, по состоянию на 7:30 зафиксирован один вражеский обстрел: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне применили против украинских военных стрелковое оружие у Шумов. Потерь и ранений среди бойцов ООС вследствие этого обстрела нет.

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