19 австралийских военнослужащих будут судить за убийство 39 гражданских во время учений в Афганистане

Об этом говорится в расследовании Сил обороны Австралии, передают Reuters и ВВС.

По данным расследования генерального инспектора Сил обороны Австралии удалось "выявить достоверную информацию для подтверждения 23 случаев незаконного убийства 39 человек 25 представителями личного состава австралийских спецподразделений, преимущественно из Специальной воздушной службы (SAS)".

По данным расследования, военные SAS занимались убийствами в 2009-2013 годах. Речь идет о 23 подтвержденных случаях, в которых принимали участие 25 нынешних и бывших военнослужащих (непосредственно или как пособники).

Расследование, которыми руководил генерал-майор юстиции Пол Бреретон, продолжалось четыре года - за это время успели допросить более 400 свидетелей вероятных преступлений.

В результате следствие выявило доказательства того, что:

Среди жертв, по данным расследования, были "военнопленные, крестьяне и гражданские".

При этом следствие не выявило вины офицеров. Все преступления совершались и замалчивались на уровне не выше командира патруля.

Представитель президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что австралийский премьер позвонил афганскому лидеру, чтобы выразить сожаление из-за случившегося. Он также заверил его, что виновные должны понести наказание.

Министерство иностранных дел Афганистана назвало факты, изложенные в отчете, "такими, за которые нельзя простить", но в то же время заявил, что сама публикация документа - это "важный шаг к победе правосудия".

Афганская комиссия по правам человека также положительно оценила публикацию отчета, но отметила, что в нем не хватает достаточных доказательств для наказания виновных. Там также призвали выплатить семьям пострадавших "адекватную компенсацию".