Жеребьевка ЧМ-2022: в какую корзину попала сборная Украины
Об этом сообщает Sport.ua .
Корзины для жеребьевки ЧМ-2022 будут сформированы по рейтингу ФИФА. В европейской зоне будет сформировано 10 групп по 5-6 команд. Победители групп напрямую выйдут в финальную часть, а команды, которые финишируют вторыми - сыграют в стыковых матчах.
Украина, которая занимает в рейтинге ФИФА на 24-й позиции будет находиться во второй корзине.
Жеребьевка квалификационного раунда чемпионата мира-2022 состоится в Цюрихе 7 декабря.
Состав корзин при жеребьевке ЧМ-2022
Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды
Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния
Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция
Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург
Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра
Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что УЕФА может определить победителя матча Лиги наций против Украины с помощью жребия.
- 18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.
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