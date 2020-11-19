Жеребьевка ЧМ-2022: в какую корзину попала сборная Украины

19 ноября, 2020, 08:48

Сборная Украины по футболу во время жеребьевки чемпионата мира-2022 будет находиться во второй корзине

Об этом сообщает Sport.ua .

Корзины для жеребьевки ЧМ-2022 будут сформированы по рейтингу ФИФА. В европейской зоне будет сформировано 10 групп по 5-6 команд. Победители групп напрямую выйдут в финальную часть, а команды, которые финишируют вторыми - сыграют в стыковых матчах.

Украина, которая занимает в рейтинге ФИФА на 24-й позиции будет находиться во второй корзине.

Жеребьевка квалификационного раунда чемпионата мира-2022 состоится в Цюрихе 7 декабря.

Состав корзин при жеребьевке ЧМ-2022

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что УЕФА может определить победителя матча Лиги наций против Украины с помощью жребия.

18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.

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