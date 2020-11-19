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Espreso.tvСпортЖеребьевка ЧМ-2022: в какую корзину попала сборная Украины

Жеребьевка ЧМ-2022: в какую корзину попала сборная Украины


фото: uaf.ua
Сборная Украины по футболу во время жеребьевки чемпионата мира-2022 будет находиться во второй корзине

Об этом сообщает Sport.ua .

Корзины для жеребьевки ЧМ-2022 будут сформированы по рейтингу ФИФА. В европейской зоне будет сформировано 10 групп по 5-6 команд. Победители групп напрямую выйдут в финальную часть, а команды, которые финишируют вторыми - сыграют в стыковых матчах.

Украина, которая занимает в рейтинге ФИФА на 24-й позиции будет находиться во второй корзине.

Жеребьевка квалификационного раунда чемпионата мира-2022 состоится в Цюрихе 7 декабря.

Состав корзин при жеребьевке ЧМ-2022

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

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