Зеленский разоружает армию. Это приведет к катастрофе, - Турчинов

19 ноября, 2020, 22:07

В режиме войны с Россией на востоке Украины нужно выделять большие ресурсы на обороноспособность страны. Власть же делает наоборот

Об этом в эфире ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким" на телеканале "Еспресо" заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Зеленский часто акцентирует внимание на том, что они увеличили количество производства снарядов для артиллерийских систем, создают новые образцы дальнего поражения и вообще, улучшают обороноспособность страны в разы. Но хочу его поправить, все присвоенные им достижения были заложены еще при прошлой власти", - заявил Турчинов,



Также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что главным достижением власти является увеличение коррупционных схем в оборонном секторе страны.



"За время предыдущей власти украинские разработки соответствовали стандартам НАТО. Оборонный сектор работал достаточно мощно, чтобы дать отпор любой военной агрессии. Теперь же армия банкротится и уничтожается. ВСУ поглотила коррупция. И это все благодаря власти Зеленского", - добавил Турчинов.