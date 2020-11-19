Зеленский разоружает армию. Это приведет к катастрофе, - Турчинов
Об этом в эфире ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким" на телеканале "Еспресо" заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Зеленский часто акцентирует внимание на том, что они увеличили количество производства снарядов для артиллерийских систем, создают новые образцы дальнего поражения и вообще, улучшают обороноспособность страны в разы. Но хочу его поправить, все присвоенные им достижения были заложены еще при прошлой власти", - заявил Турчинов,
Также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что главным достижением власти является увеличение коррупционных схем в оборонном секторе страны.
"За время предыдущей власти украинские разработки соответствовали стандартам НАТО. Оборонный сектор работал достаточно мощно, чтобы дать отпор любой военной агрессии. Теперь же армия банкротится и уничтожается. ВСУ поглотила коррупция. И это все благодаря власти Зеленского", - добавил Турчинов.
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