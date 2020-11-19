Заместитель Степанова Микичак объяснила свое пожелание предпринимателям идти работать в больницах

19 ноября, 2020, 08:54

По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Микичак, чье заявление относительно трудоустройства в больнице возмутило предпринимателей, ее заявление - это призыв помочь больницам

Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала в интервью Hromadske .

Чиновница заявила, что довольна резонансом от ее слов.

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"Люди услышали, что есть потребность в помощи. Часть общества находится в непонимании, что происходит в больницах", - отметила Микичак.

Также она отметила, что не призывала людей "идти искать себе другую работу".

"Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим:" Помогите ". У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно ", - пояснила замминистра.

Она заявила, что работа предлагают на контрактной основе. А на ремарку, что в медицинской отрасли низкие зарплаты, она ответила, что "в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты".

Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.

При этом целый ряд украинских городов отказалась выполнять это предписание правительства.

К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .

В то же время, в Украине несколько дней подряд регистрируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. Так, 19 ноября Минздрав сообщил о более 13 тыс. случаев COVID-19

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