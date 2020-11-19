Заложенные в бюджете средства позволят закупить дополнительные дозы вакцины от COVID-19, - Ляшко
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".
Так, по словам Ляшко, Украина участвует в глобальном механизме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 - COVAX. В рамках этого механизма Украина сможет получить 8 млн доз для двукратного прививки, которые обеспечат вакцинацию 4 млн человек (20% населения).
По словам Ляшко, в портфель COVAX сегодня включены вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer. После того, как они будут зарегистрированы и преквалифицированные ВОЗ, они поступят несколькими траншами до 180 стран, среди которых есть и Украина.
"То есть те средства, которые заложены в бюджете на 2021 на закупку вакцины можно потратить на дополнительную закупку вакцины более эти 8 млн доз для того, чтобы охватить как можно больше украинский. Мы знаем о том, что одна доза в рамках механизма COVAX может стоить $ 7 . То есть для полноценного прививки, если это двукратное прививки - это $ 14 ", - сказал Ляшко.
Он также напомнил, что сейчас иммунопрофилактика - это единственный действенный вид профилактики, который позволит предотвратить новых болезней без применения противоэпидемических ограничений.
- Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения .
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