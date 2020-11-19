Заложенные в бюджете средства позволят закупить дополнительные дозы вакцины от COVID-19, - Ляшко

19 ноября, 2020, 12:32

Украина получит 8 млн доз вакцины от COVID-19 бесплатно в рамках международной программы COVAX, а на 2,6 млрд грн, заложенных в бюджете на следующий год, - закупить дополнительные вакцины по цене $ 7 за дозу

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

Так, по словам Ляшко, Украина участвует в глобальном механизме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 - COVAX. В рамках этого механизма Украина сможет получить 8 млн доз для двукратного прививки, которые обеспечат вакцинацию 4 млн человек (20% населения).

По словам Ляшко, в портфель COVAX сегодня включены вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer. После того, как они будут зарегистрированы и преквалифицированные ВОЗ, они поступят несколькими траншами до 180 стран, среди которых есть и Украина.

"То есть те средства, которые заложены в бюджете на 2021 на закупку вакцины можно потратить на дополнительную закупку вакцины более эти 8 млн доз для того, чтобы охватить как можно больше украинский. Мы знаем о том, что одна доза в рамках механизма COVAX может стоить $ 7 . То есть для полноценного прививки, если это двукратное прививки - это $ 14 ", - сказал Ляшко.

Он также напомнил, что сейчас иммунопрофилактика - это единственный действенный вид профилактики, который позволит предотвратить новых болезней без применения противоэпидемических ограничений.

Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения .

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