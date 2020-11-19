За $ 3 млн: еще один штат согласился пересчитать голоса избирателей по требованию Трампа

19 ноября, 2020, 12:56

Ночью 18 ноября, после долгих дебатов, избирательная комиссия штата Висконсин согласилась распорядиться о пересчете голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа на двух округах

Как сообщает агентство АР , голоса пересчитают в округах Милуоки и Дейн.

Сообщается, что для пересчета голосов Трамп заплатил необходимые 3 млн долларов. Ожидалось, что распоряжение избиркома о пересчете будет формальным ходом, но вместо этого в комиссии прошли многочасовые дебаты.

Читайте также: Выборы президента США: в Джорджии вручную пересчитают голоса, - NYT

Члены комиссии от Демократической партии уверены, что результаты пересчета еще будут обжалованы в суде командой Трампа, хотя, по их словам, претензии не обоснованы. Отметим, в округах Дейн и Милуоки Джо Байден выиграл с преимуществом более чем 2 к 1.

Ранее Трамп в Twitter опубликовал инфографику, которая показывает аномальное количество голосов за Байдена

Look at this in Wisconsin! A day AFTER the election, Biden receives a dump of 143,379 votes at 3:42 AM, when they learned he was losing badly. This is unbelievable! pic.twitter.com/nhiLMmyHBn - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020