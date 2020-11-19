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Espreso.tvОбществоЗа $ 3 млн: еще один штат согласился пересчитать голоса избирателей по требованию Трампа

За $ 3 млн: еще один штат согласился пересчитать голоса избирателей по требованию Трампа


фото: reuters
Ночью 18 ноября, после долгих дебатов, избирательная комиссия штата Висконсин согласилась распорядиться о пересчете голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа на двух округах

Как сообщает агентство АР , голоса пересчитают в округах Милуоки и Дейн.

Сообщается, что для пересчета голосов Трамп заплатил необходимые 3 млн долларов. Ожидалось, что распоряжение избиркома о пересчете будет формальным ходом, но вместо этого в комиссии прошли многочасовые дебаты.

Читайте также: Выборы президента США: в Джорджии вручную пересчитают голоса, - NYT

Члены комиссии от Демократической партии уверены, что результаты пересчета еще будут обжалованы в суде командой Трампа, хотя, по их словам, претензии не обоснованы. Отметим, в округах Дейн и Милуоки Джо Байден выиграл с преимуществом более чем 2 к 1.

Ранее Трамп в Twitter опубликовал инфографику, которая показывает аномальное количество голосов за Байдена

  • Отметим, ранее в штате Джорджия, где уже ведется пересчет голосов, нашли 2600 бюллетеней, которые не включили до конечного протокола. "Потерянные" голоса обнаружили в округе Флойд. По словам госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, ответственные лица забыли загрузить эти данные с карты памяти в автомате, который осуществляет сканирование бюллетеней.
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