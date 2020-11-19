За $ 3 млн: еще один штат согласился пересчитать голоса избирателей по требованию Трампа
Как сообщает агентство АР , голоса пересчитают в округах Милуоки и Дейн.
Сообщается, что для пересчета голосов Трамп заплатил необходимые 3 млн долларов. Ожидалось, что распоряжение избиркома о пересчете будет формальным ходом, но вместо этого в комиссии прошли многочасовые дебаты.
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Члены комиссии от Демократической партии уверены, что результаты пересчета еще будут обжалованы в суде командой Трампа, хотя, по их словам, претензии не обоснованы. Отметим, в округах Дейн и Милуоки Джо Байден выиграл с преимуществом более чем 2 к 1.
Ранее Трамп в Twitter опубликовал инфографику, которая показывает аномальное количество голосов за Байдена
Look at this in Wisconsin! A day AFTER the election, Biden receives a dump of 143,379 votes at 3:42 AM, when they learned he was losing badly. This is unbelievable! pic.twitter.com/nhiLMmyHBn- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020
- Отметим, ранее в штате Джорджия, где уже ведется пересчет голосов, нашли 2600 бюллетеней, которые не включили до конечного протокола. "Потерянные" голоса обнаружили в округе Флойд. По словам госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, ответственные лица забыли загрузить эти данные с карты памяти в автомате, который осуществляет сканирование бюллетеней.
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