В Украине зафиксированы рекордные 13357 заражений COVID-19 в течение суток, 257 человек умерли
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 18 ноября было зафиксировано 13357 новых случаев коронавируса (из них дети - 539, медработники - 673), 257 пациентов умерли, 7400 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 55203 случаи;
Винницкая область - 14 532 случая;
Волынская область - 20 150 случаев;
Днепропетровская область - 25 028 случаев;
Донецкая область - 18 790 случаев;
Житомирская область - 24 542 случая;
Закарпатская область - 20 463 случая;
Запорожская область - 21 481 случай;
Ивано-Франковская область - 30 091 случай;
Киевская область - 27 347 случаев;
Кировоградская область - 3931 случай;
Луганская область - 5385 случаев;
Львовская область - 39 229 случаев;
Николаевская область - 13 769 случаев;
Одесская область - 35 440 случаев;
Полтавская область - 16 935 случаев;
Ровенская область - 26 442 случая;
Сумская область - 20 124 случая;
Тернопольская область - 24 552 случая;
Харьковская область - 49 618 случаев;
Херсонская область - 7946 случаев;
Хмельницкая область - 24 485 случаев;
Черкасская область - 15 759 случаев;
Черновицкая область - 29 612 случаев;
Черниговская область - 12 656 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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