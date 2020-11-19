В Украине зафиксированы рекордные 13357 заражений COVID-19 в течение суток, 257 человек умерли

19 ноября, 2020, 08:47

По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в Украине зафиксировано 583 510 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 10 369 - летальные, 266479 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 18 ноября было зафиксировано 13357 новых случаев коронавируса (из них дети - 539, медработники - 673), 257 пациентов умерли, 7400 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 55203 случаи;

Винницкая область - 14 532 случая;

Волынская область - 20 150 случаев;

Днепропетровская область - 25 028 случаев;

Донецкая область - 18 790 случаев;

Житомирская область - 24 542 случая;

Закарпатская область - 20 463 случая;

Запорожская область - 21 481 случай;

Ивано-Франковская область - 30 091 случай;

Киевская область - 27 347 случаев;

Кировоградская область - 3931 случай;

Луганская область - 5385 случаев;

Львовская область - 39 229 случаев;

Николаевская область - 13 769 случаев;

Одесская область - 35 440 случаев;

Полтавская область - 16 935 случаев;

Ровенская область - 26 442 случая;

Сумская область - 20 124 случая;

Тернопольская область - 24 552 случая;

Харьковская область - 49 618 случаев;

Херсонская область - 7946 случаев;

Хмельницкая область - 24 485 случаев;

Черкасская область - 15 759 случаев;

Черновицкая область - 29 612 случаев;

Черниговская область - 12 656 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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