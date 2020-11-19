В Украине выпало до 8 см снега, - Укргидрометцентр
19 ноября, 2020, 11:24
По состоянию на утро 19 ноября во ряде регионов Украины высота снежного покрова составила от 0,5 до 8 см
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, в Киевской области высота снежного покрова составила от 1 до 5 см, в Черниговской - 0,5-1 см, в Черкасской - 1-3 см, в Кировоградской, Николаевской и Ивано-Франковской областях - 1 см, в Харьковской - 0 , 5-3 см.
Больше всего снега выпало на Луганщине - до 8 см.
Опубликовано Украинский гидрометцентр Среда, 18 ноября 2020 г.
- Напомним, 17 ноября в Киеве выпал первый снег .
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