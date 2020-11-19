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Espreso.tvОбществоВ Украине выпало до 8 см снега, - Укргидрометцентр

В Украине выпало до 8 см снега, - Укргидрометцентр


фото: reuters
По состоянию на утро 19 ноября во ряде регионов Украины высота снежного покрова составила от 0,5 до 8 см

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в Киевской области высота снежного покрова составила от 1 до 5 см, в Черниговской - 0,5-1 см, в Черкасской - 1-3 см, в Кировоградской, Николаевской и Ивано-Франковской областях - 1 см, в Харьковской - 0 , 5-3 см.

Больше всего снега выпало на Луганщине - до 8 см.

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