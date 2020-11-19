В Украине прошли огневые испытания новейшей РСЗО "Буревий". ВИДЕО

19 ноября, 2020, 15:19

В Украине провели огневые испытания РСЗО "Буревий", калибром 220мм, который в будущем должен заменить устаревший образец вооружения - "Ураганы"

Видео с огневых испытаний новой перспективной ракетной системы залпового огня "Буревий" обнародовал Defence Express.

Отмечается, что РСЗО "Буревий" выполнен в калибре 220 мм и может использовать все имеющиеся реактивные снаряды для "Урагана", а также новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, которые разрабатываются КБ "Южное" в рамках программы "Тайфун-2".

Новая реактивная система разработана "Шепетовским ремонтным заводом". Она оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить "Буревий" в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки, вроде БПЛА, в режиме онлайн передается на средства поражения.

Указанная технология минимизирует время, необходимое с обнаружения цели до ее поражения, до нескольких минут.

"Испытания "Буревия" проходят в максимальном взаимодействии с Минобороны, которое заинтересовано в этой машине. Концептуальный подход в ее создании: максимальная цифровизация, увеличение дальности стрельбы, мобильности, а также комфорта и безопасности военных. Нами полностью разработан и изготовлен весь пакет направляющих и система наведения. Они интегрированы на новое высокопроходное шасси, которое в дальнейшем будет оснащено полностью бронированной кабиной", - сообщил Олег Туринский, директор госпредприятия "Шепетовский ремонтный завод".

РВЗВ установлено на новейшее шасси чешской "Татры" Т815-7Т3RC1 с колесной формулой 8х8.

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