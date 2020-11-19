В Одесской области назначили повторные выборы в одной из ОТГ

19 ноября, 2020, 13:47

Центральная избирательная комиссия обязала Каролино-Бугазскую сельскую ТИК Белгород-Днестровского района Одесской области признать выборы депутатов и сельского головы такими, что не состоялись

Соответствующее постановление ЦИК приняла в связи с решением суда, передает " ОПОРА ".

12 ноября, Верховный Суд Украины принял постановление, которым, в частности, признал противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии, которая состоит в неосуществлении мер по восстановлению нарушенных избирательных прав Кисенко В.П., Бачурського В.Б., Белграда С.М., Задир А .В., Громыко А.А., Сирбула А.М., Кучера И.Ю., Диденко С.А., Чередниченко Ю.А. быть избранными, а также обязал ЦИК принять решения, направленные на восстановление нарушенных избирательных прав указанных лиц.

Апелляционную жалобу в Верховный Суд подали кандидат на должность Каролино-Бугазской сельского головы Юрий Чередниченко и кандидаты в депутаты этой же сельского совета Вячеслав Кисенко, Вячеслав Бачурський, Сергей Белград, Алла Задир, Александр Громик, Андрей Сирбул, Игорь Кучер, Наталья Диденко, которые считают, что принятые Центральной избирательной комиссией меры не восстановили их пассивное избирательное право.

Верховный Суд постановил частично удовлетворить требования истцов и отменить решение Шестого апелляционного административного суда от 8 ноября, отказавшего этим же истцам в удовлетворении их требований. Отметим, что истцы требовали признать противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии, которая состоит в неосуществлении мероприятий на возобновление их нарушенного избирательного права быть избранными; обязать ЦИК принять решение об отмене постановления Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссии о признании депутатов избранными в многомандатных избирательных округах №№1, 2, 3, 4, 7 и о признании Андрея Апанасенко избранным Каролино-Бугазской сельским головой; обязать Центральную избирательную комиссию принять решение об обязательствах Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссии признать все указанные выборы несостоявшимися; обязать ЦИК принять решение об обязательствах Каролино-Бугазской ТИК назначить повторные выборы. Однако в удовлетворении всех исковых требований Шестой апелляционный административный суд отказал полностью.

Рассмотрев апелляционную жалобу на это решение апелляционной инстанции, Верховный Суд признал противоправной бездеятельность ЦИК, которая "заключается в невыполнимы мероприятий на восстановление избирательных прав [истцов] быть избранными", и обязал Центризбиркома принять решение, "направлены на восстановление избирательных прав" указанных граждан .

На основании решений судов, ЦИК обязала Каролино-Бугазскую сельскую территориальную избирательную комиссию безотлагательно решить вопрос о признании выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета 25 октября 2020 года в многомандатных избирательных округах № 1 - 5, 7 такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов в многомандатных избирательных округах № 1 - 5, 7 а также о признании выборов Каролино-Бугазской сельского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов Каролино-Бугазской сельского головы Белгород-Днестровского района Одесской области.