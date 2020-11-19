В мире на коронавирус заболели более 56,7 млн человек

19 ноября, 2020, 14:34

По состоянию на 19 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 56 млн

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometer .

Так, в мире зарегистрировано 56707287 млн случаев инфицирования коронавирусом.

Уже 1357551 млн человек в мире умерли от COVID-19. В свою очередь 39490182 млн человек выздоровели.

На первом месте среди всех стран мира по количеству больных следуют США. Там зарегистрированы более 11,8 млн случаев COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 256 тыс. человек, выздоровели 7,1 млн.

На втором месте Индия - в стране 8,9 млн инфицированных, из них 131 тыс. человек умер и 8,3 млн выздоровели.

Следом идет Бразилия - 5,9 млн больных, из них 167 тыс. погибших и 5,3 млн выздоровели.

Сейчас Украина занимает 17 место в мире по количеству больных коронавирусом.

Напомним, в течение суток 18 ноября было зафиксировано 13357 новых случаев коронавируса (из них дети - 539, медработники - 673), 257 пациентов умерли, 7400 - выздоровели.

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