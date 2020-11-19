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Espreso.tvЭкономикаВ аэропорту "Борисполь" назначили нового руководителя вместо Рябикина

В аэропорту "Борисполь" назначили нового руководителя вместо Рябикина

Исполняющим обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" до назначения нового руководителя будет Олег Струк

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

"До назначения нового руководителя исполнять обязанности генерального директора государственного предприятия международного аэропорта" Борисполь "будет Олег Васильевич Струк, заместитель генерального директора по инженерно-технического обеспечения и развития персонала - директор филиала ГП МА" Борисполь ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 18 ноября генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин покидает свой пост, который занимал с 23 марта 2017 года. Решение было принято в связи с победой в конкурсе и назначением руководителем Государственной таможенной службы Украины.

В среду, 18 ноября 2020 года, генеральный директор Государственного предприятия "Международный аэропорт" Борисполь" Павел Рябикин покидает свой пост, который занимал с 23 марта 2017 года.

Решение покинуть пост было принято в связи с победой в конкурсе и назначением руководителем Государственной таможенной службы Украины.

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