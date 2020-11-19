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Espreso.tvОбществоУкраина в ТКГ призвала россиян ускорить процесс обмена пленными и открыть КПВВ

Украина в ТКГ призвала россиян ускорить процесс обмена пленными и открыть КПВВ


фото: dpsu.gov.ua
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвала Россию интенсифицировать работу ТКГ, в частности в сфере безопасности, политической и гуманитарной направлениях

Об этом говорится на странице украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Facebook.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание робочоӥ подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, робочоӥ подгруппы ТКГ по политическим вопросам и робочоӥ подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия трехстороннего контактной группой соответствующих решений. В частности, по разблокированию работы КПВВ и обмену лицами, которые взаимно удерживаются", - говорится в заявлении украинской делегации.

Отдельно в украинской делегации подчеркнули необходимость разблокировать КПВВ.

"Надеемся на понимание росийською стороной степени ответственности за срыв международных домовленостей на высшем уровне, достигнутых 09.12.2019 в Париже", - подчеркнули представители Украины.

В то же время, украӥнська делегация также продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования.

Глава Украӥнськоӥ делегациӥ Л. Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером високоӥ морали и ответственности участников, признаком ӥх стремление договориться и по остальным позиций.

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