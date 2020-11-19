Украина в ТКГ призвала россиян ускорить процесс обмена пленными и открыть КПВВ
Об этом говорится на странице украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Facebook.
"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание робочоӥ подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, робочоӥ подгруппы ТКГ по политическим вопросам и робочоӥ подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия трехстороннего контактной группой соответствующих решений. В частности, по разблокированию работы КПВВ и обмену лицами, которые взаимно удерживаются", - говорится в заявлении украинской делегации.
Отдельно в украинской делегации подчеркнули необходимость разблокировать КПВВ.
"Надеемся на понимание росийською стороной степени ответственности за срыв международных домовленостей на высшем уровне, достигнутых 09.12.2019 в Париже", - подчеркнули представители Украины.
В то же время, украӥнська делегация также продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования.
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