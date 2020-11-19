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Espreso.tvЭкономикаУкраина к 2030 году планирует заменить общественный транспорт на электрический, - Криклий

Украина к 2030 году планирует заменить общественный транспорт на электрический, - Криклий


фото: 4kolesa
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Национальная транспортная стратегия предполагает, что города заменят свой автопарк общественного транспорта на электробусы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядную инфраструктуры для них", - сказал Криклий.

По его словам, в этом направлении Украина сейчас активно сотрудничает с международными финансовыми организациями и готовится к реализации второй фазы совместного проекту с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Городской общественный транспорт Украины II». Он предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт.

Кроме этого, совместно с бизнесом ведомство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине. Стратегия предусматривает предоставление стимулов для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Криклий также отметил, что Мининфраструктуры поддерживает освобождение импорта электромобилей от уплаты НДС, а также инициировало разработку ключевых изменений в государственные строительные нормы (ДБН) по размещению автозаправок на дорогах.

Так, по информации министра, сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов електрозарядних станций, расположенных преимущественно в городах.

"Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в ДБН по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещения електрозарядних станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных", - подчеркнул Криклий.

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