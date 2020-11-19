Убийство девушки в Киеве: полицейские сообщили о подозрении киевлянину, волонтеры заявляют, что его пытали в отделении

19 ноября, 2020, 16:12

Правоохранители сообщили о подозрении в убийстве девушки в Голосеевском лесу Киева 44-летнему киевлянину. В свою очередь волонтер Леся Рой заявила, что его пытали в отделении полиции

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что 13 ноября правоохранителям поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе было найдено тело женщины с огнестрельным ранением головы.

Он отметил, что правоохранители опросили заявителей и осмотрели место происшествия, где изъяли неиспользованный патрон и гильзу к огнестрельному оружию.

"Через трое суток мы установили личность погибшей - это 30-летняя жительница Голосеевского района. А также установили вероятного подозреваемого. Собранные материалы: это и показания свидетелей, материалы осмотра места происшествия, материалы проведенных неотложных следственных действий (обысков). Это дало основания следователю по согласованию с процессуальным руководителем предъявить подозрение 44-летнему жителю города Киева, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления", - сообщил Крищенко.

По его словам, подозреваемого задержали, подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство расследуется по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, поскольку есть материалы, которые указывают на то, что это - не единичный случай", - отметил Крищенко.

В свою очередь волонтер, певица Леся Рой заметила, что через 72 часа после задержания, 19 ноября, Бутко был освобожден из-под стражи.

"Прошло 72 часа и Сергея Бутко освободили из-под стражи. Я в ярости - с момента задержания в понедельник в 10 утра и сколько я видела, его держали в наручниках, а в отделении уже пытали - на ноги страшно смотреть, поэтому показания, которые он давал, мягко говоря, сомнительны. Дело не завершено, ждем избрании меры пресечения", - написала Рой.

так, маленькая, но ПОБЕДА! прошло 72 часа, и Сергей Бутко освободили из-под стражи) я в ярости - с момента задержания в ... Опубликовано Lesya Roy Четверг, 19 ноября 2020 г.

Напомним, ранее лидер группы "Телери" Леся Рой заявила, что в ее арендованном жилье полицейские провели обыск, причину которого не объяснили. Мужчину волонтеры задержали .

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