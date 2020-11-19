Сутки в зоне ООС: оккупанты обстреляли украинские позиции под Марьинкой
19 ноября, 2020, 07:22
В среду, 18 ноября, российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил один раз обстреляли позиции украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, в районе населенного пункта Марьинка оккупанты применили стрелковое оружие.
"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.
С начала суток 19 ноября по состоянию на 7:00 нарушений режима тишины в зоне ООС не зафиксировано.
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