Сутки в зоне ООС: оккупанты обстреляли украинские позиции под Марьинкой

19 ноября, 2020, 07:22

В среду, 18 ноября, российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил один раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, в районе населенного пункта Марьинка оккупанты применили стрелковое оружие.

"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

С начала суток 19 ноября по состоянию на 7:00 нарушений режима тишины в зоне ООС не зафиксировано.

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