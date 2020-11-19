США вероятно перезаключат договор с РФ об ограничении стратегических наступательных вооружений, - советник Байдена

19 ноября, 2020, 09:37

Советник Байдена Майкл Карпентер считает, что в начале 2021 года, сразу после инаугурации США и Россия перепидпишуть договор об ограничении стратегических наступательных вооружений

Об этом советник избранного президента США Джо Байдена Майкл Карпентер заявил во время выступления на онлайн-конференции Варшавского безопасности форума, передает " Укринформ ".

"Я убежден, что администрация Байдена захочет сделать обзор вопросов стратегического контроля над вооружениями, в отношении России. Это будет важный вопрос, с первого дня (в должности, - Ред.), Особенно с учетом того, что новый договор START (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3, ред.) исчерпывает срок действия 5 февраля, только за считанные дни после инаугурации. Внимание будет уделяться созданию стратегических рамок для контроля над вооружениями, вероятно, из простого продолжения нового договора START ", - сказал американский политик.

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При этом он подчеркнул, что американская сторона намерена через некоторое время приступить к обработке следующего соглашения в этой сфере, которая будет охватывать другие разновидности стратегического контроля над вооружениями, включая, вероятно, также нестратегических ядерное оружие. По словам Карпентера, такая постановка вопроса может значительно осложнить переговоры, но именно такая позиция должна быть приоритетом в мире, где стороны не хотели бы вернуться к очень ценной и очень опасной гонки вооружений.

Справка: Договор СНВ-3 был подписан между Россией и США в апреле 2010 года, и предусматривает взаимное сокращение развернутых стратегических ядерных боеприпасов до 1550 единиц у каждой из сторон. В октябре текущего года администрация США отклонила предложение президента РФ продлить на год контракт (СНВ-3), настаивая на том, что к участию в контроле над стратегическими вооружениями должна присоединиться Китай.

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