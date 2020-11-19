Согласно УПК следователи обязаны расследовать любую информацию заявителя, - прокурор о вызове на допрос лидеров Майдана

19 ноября, 2020, 22:50

Прокурор Алексей Донской подтвердил, что ГБР расследует дело по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времена президентства Виктора Януковича Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота, и заверил, что "измены" в этом нет

Об этом Донской заявил в комментарии УНИАН.

"Конечно, я знаю об этом деле, поскольку прокуроры моего департамента (по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора) осуществляют процессуальное руководство по нему. Сейчас вокруг этой ситуации раздувается измена, хотя к ней привело то, о чем мы говорим уже на протяжении шести лет", - сказал Донской.

Он пояснил, что открытие подобных дел стало возможным после принятия в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса. Согласно ст.214 этого УПК, следователи обязаны расследовать любую информацию заявителя, независимо от ее достоверности и без предварительной проверки на подлинность.

"Сейчас все подлежит внесению в Единый реестр досудебных расследований. Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина, о так называемом государственном перевороте, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного преступления. Мы отметили, что оно не соответствует требованиям ст.214 и отказали Кузьмину во внесении сведений в ЕРДР по его заявлению", - сказал Донской.

По его словам, однако Кузьмин обратился в суд, и суд обязал "расследовать это дело, несмотря на то, что его заявление не содержит никакой информации о преступлении".

"Теперь мы обязаны расследовать это дело, чтобы, во-первых, нас не признали неэффективными в расследовании и не отдали это дело кому-то другому. А, во-вторых, мы теперь обязаны допросить лиц, о которых говорится в заявлении", - сказал прокурор.

Также Донской выразил удивление, почему именно сейчас эта ситуация приобрела такой резонанс, ведь на допросы лидеров Майдана в качестве свидетелей вызвали еще три недели назад, но тогда из-за COVID многие следователи были на больничных, и допросы перенесли.

Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.

В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.

ГБР вызывает на допрос лидеров Майдана по делу о государственном перевороте.

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