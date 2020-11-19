Снег, дожди и гололед: синоптик Наталья Диденко предупредила, какой будет погода 20 ноября

19 ноября, 2020, 16:59

В большинстве областей Украины 20 ноября ожидается мокрый снег, на дорогах будет скользко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"20-го ноября между антициклонами Udo и Thodo вклинится атмосферный фронт северного циклона, который осложнит ситуацию на дорогах Украины, состояние наших сосудов, настроения и работоспособности", - отметила синоптик.

Наибольшая вероятность дождя и снега в пятницу - на Севере, Западе, местами в Центре, кроме Днипра с районами.

На Востоке Украины и на Юге завтра - сухо, лишь в Крыму и Приазовье влажность местами увеличится.

Температура воздуха предполагается низкой: ночью от +3°C до -4°C, в восточных областях местами до -6°C...-8°C, днем в Украине 0°C...+5°C, на Востоке 0°C... -2°C.

"Там, где столбики термометров будут приближаться к нулю и ниже - гололедица", - отметила госпожа Диденко.

В Киеве 20-го ноября ожидается дождь и снег, на дорогах будет скользко и плохая видимость, ночью до -2°C, днем до +2°C.

Пока украинская синоптическая ситуация празднует День украинской гидрометслужбы от 11 градусов во Львове до -4 градусов в ... Опубликовано Наталкой Диденко Четверг, 19 ноября 2020 г.

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