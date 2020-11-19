Сейчас это четыре банка. В будущем их количество увеличится, - Малюська об аресте счетов должников
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает пресс-служба ведомства.
Что какется введения в Украине мгновенного ареста счетов должников, глава Минюста заметил, что в этом вопросе речь идет об обязательности исполнения судебных решений.
"Если арест налагать медленно и деньги взымать с должника тоже медленно, то их успеют спрятать. Поэтому существует программное обеспечение, позволяющее в считанные минуты наложить арест в банках, которые присоединились к этому программному обеспечению. Сейчас это четыре банка. В будущем их количество увеличится. Скорее всего, в течение года эта система станет обязательной. Должник не будет успевать спрятать деньги, и кредитор или взыскатель получит свой долг оперативно, быстро и эффективно", - пояснил малюська.
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