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Espreso.tvЭкономикаСБУ блокировала незаконный вывоз из Украины деталей для зенитно-ракетного компплекса в одну из стран Ближнего Востока

СБУ блокировала незаконный вывоз из Украины деталей для зенитно-ракетного компплекса в одну из стран Ближнего Востока

Служба безопасности Украины блокировала незаконный вывоз из Украины деталей и комплектующих для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М" в одну из стран Ближнего Востока

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, контрразведчики разоблачили должностных лиц одного из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, планировали вывезти из Украины товары военного назначения.

В частности, оперативники предупредили незаконной поставке из Украины в одной из стран Ближнего Востока агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплпексу "Оса-АК-М".

По информации ведомства, чтобы скрыть военное назначение этих товаров, отправитель указал ложные сведения об их количественно-качественных характеристик. Также на продукцию не было наложено необходимых разрешительных документов Госслужбы экспортного контроля.

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