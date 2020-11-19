"Политики не врут". Первый украинский нон-фикшн о политике

19 ноября, 2020, 14:01

Проблема не только Украины, а наверное, всего человечества - примитивистского представление о мире в целом и о политике в частности

"Все политики лгут" ... "Чтобы избавиться от коррупции, нужно создать еще дюжину антикоррупционных органов" ... Подобные "общеизвестные истины" и "простые решения" не способны ничего объяснить или решить, но создают пространство возможностей для политических авантюристов.

Тем, кого интересует, как на самом деле устроен мир политики, можно посоветовать книгу "Политики не врут", которая только что вышла в киевском издательстве "Наш формат". Ее авторы - народный депутат VIII созыва, бывший представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко, который на днях возглавил think tank "Украинский институт будущего", и политический обозреватель "Деловой столицы" Юрий Вишневский.

"За 19 лет в журналистике я считал, что знаю о политике почти все, - рассказывает Вадим Денисенко. - Потом я оказался в парламенте и понял, что я понимал только какие-то отрывки, часто вырваны из контекста. В 2019-м, после п" пяти лет в Раде и Кабмине я вместе с моим другом и прекрасным аналитиком Юрием Вишневским решили написать книгу о том, чего не понимают журналисты и никогда не говорят политики ".

Это долгожданный первый нон-фикшн о политике. Написанный обычным человеческим языком для обычных читателей. Кроме тех, кто верит в плоскую Землю и теорию заговоров. Авторы откровенно смеются над примитивистского штампов в общественном сознании.

"Политик, если он не полный идиот, почти никогда не врет в прямом смысле этого слова", - отмечают они, объясняя название книги. И вместо пустых "общеизвестных истин" предлагают читателям абсолютно нетривиальные десять законов взаимодействия политиков и избирателей. Каждому из этих десяти законов посвящен отдельный раздел, содержащий убедительное разностороннее обоснование закона и три характерные примеры из новейшей мировой и украинской истории. То есть это очень питательная и концентрированная пища для размышлений. А о некоторых из этих блюд даже можно сказать, что они способны изменить сознание. Впрочем, авторы гарантируют отсутствие негативных побочных эффектов: их исследование позволяет одновременно понять политиков и сохранить здравый смысл. Книга освещает с необычной точки зрения широкую панораму событий за годы независимости Украины, со времен Кравчука прошлогодних выборов. Но авторы не зацикливаются на прошлом, а опираются на него, чтобы понимать нынешнюю ситуацию и иметь возможность заглянуть в будущее. Нашего времени касаются все десять законов, сформулированы авторами. Но особенно хочется отметить последний, десятый закон: "Популизм порождает примитивизм, а примитивизм - агрессию или желание сдаться".

"Популисты всегда стараются навязать очень упрощенную картину мира, в которой сложные процессы сводятся к очень примитивных и однозначных ответов. Любые элитарные размышления с разными взглядами и разными вариантами ответов на сложные вопросы редуцируются к простым тезисов ... Только человек (общество) попадает в ловушку простоты, особенно когда это происходит с молчаливого согласия интеллектуальных элит, общество переходит на стадию "примитивизма". А примитивизм, в свою очередь, не предусматривает сложных реакций. Он снова сводится к нашему "пещерного" "стой, бей, беги". в переводе на современный язык - или к агрессии, или к желанию показаться ", - расшифровывают авторы формулировки закона.

Это не абстрактная теория. Это та реальность, в которой мы живем сейчас. И какая идет от станции "популизм" до станции "желание сдаться". Есть ли у нас возможность изменить направление движения событий? Вероятно, что да, но для этого по крайней мере следует избавиться примитивизма.