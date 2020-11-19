"Подготовка узеленских ко Дню Достоинства и Свободы": украинцы реагируют на обыск музея Революции Достоинства

19 ноября, 2020, 15:01

Обыск силовиками Национального музея Революции Достоинства за два дня до Дня Достоинства и Свободы возмутил украинское общество

Еспресо.TV представляет подборку комментариев украинцев в соцсетях по поводу обыска.

"В Музей Революции Достоинства пришли с обыском. Все, что нужно знать о подготовке узеленских ко Дню Достоинства и Свободы", - написал журналист Сергей Руденко.

"Чекистский почерк - врываться, когда меньше всего ждут, пугая самим неожиданным появлением. Так действуют сейчас следователи в Музее Революции Достоинства, проводя обыск в офисе и квартире директора Игоря Пошивайло. Делают это сознательно накануне годовщины Майдана, демонстрируя, что не Майдан победил, а они взяли реванш", - написал народный депутат от "Европейской Солидарности", экс-глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Выбор цели для атаки уже традиционный для этой власти. Маниакальные попытки уничтожить достижения Революции Достоинства от поклонников "эбонитовых палочек", - написала журналистка Ольга Лень.

"Послезавтра годовщина Революции Достоинства. Сегодня - обыск СБУ в Музее Революции Достоинства. Извлекают документацию. Совпадение?" - написала народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федына.

"В то время, когда все наши силы брошены на празднование Дня Достоинства и Свободы, как раз утром, когда стартовал Научный форум", - написала сотрудница музея Ольга Сало.

"Очень странно, что эти обыски происходят на годовщину Революции Достоинства и после заявления Музея. Пророссийские бандерлоги никак не успокоятся", - написала народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко.

"За последние полтора года новой власти "полиция" и СБУ уверенно демонстрирует, что для них основными врагами являются украинские музейщики и предприниматели, а не Медведчуки-Дубинские или российские журналисты и актеры, которые спокойно приезжают в Украину и наслаждаются жизнью", - написал активист Олег Слабоспицкий.

"Такие действия в канун Дня Достоинства и Свободы, когда основные мероприятия по празднованию годовщины Майданов и резонансные заявления-обращения - на Музее, это - случайность?" - написал генеральный директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

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Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.

В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.

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