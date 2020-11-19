 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Наводчик-2": на оккупированном Донбассе впервые обнаружили новейший комплекс российских беспилотников

"Наводчик-2": на оккупированном Донбассе впервые обнаружили новейший комплекс российских беспилотников

На оккупированном Донбассе впервые зафиксировали новейший российский комплекс "Наводчик-2", который предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач

Об этом сообщает Informnapalm .

На оккупированной части Луганской области, в 12 км от линии фронта, впервые за время боевых действий на Донбассе был обнаружен новейший российский комплекс "Наводчик-2". В его состав входят 7 БПЛА типа "Гранат" различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км.

Комплекс предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности, для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

19 ноября, 2020 четверг

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать