"Наводчик-2": на оккупированном Донбассе впервые обнаружили новейший комплекс российских беспилотников
19 ноября, 2020, 21:11
На оккупированном Донбассе впервые зафиксировали новейший российский комплекс "Наводчик-2", который предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач
Об этом сообщает Informnapalm .
На оккупированной части Луганской области, в 12 км от линии фронта, впервые за время боевых действий на Донбассе был обнаружен новейший российский комплекс "Наводчик-2". В его состав входят 7 БПЛА типа "Гранат" различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км.
Комплекс предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности, для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.
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