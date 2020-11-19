"Наводчик-2": на оккупированном Донбассе впервые обнаружили новейший комплекс российских беспилотников

19 ноября, 2020, 21:11

На оккупированном Донбассе впервые зафиксировали новейший российский комплекс "Наводчик-2", который предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач

Об этом сообщает Informnapalm .

На оккупированной части Луганской области, в 12 км от линии фронта, впервые за время боевых действий на Донбассе был обнаружен новейший российский комплекс "Наводчик-2". В его состав входят 7 БПЛА типа "Гранат" различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км.

Комплекс предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности, для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.