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Espreso.tvОбщество"Это уже агония": Порошенко ответил Зеленскому на угрозу штрафовать владельца спортклуба "5 элемент"

"Это уже агония": Порошенко ответил Зеленскому на угрозу штрафовать владельца спортклуба "5 элемент"


фото: УП
18 ноября Петр Порошенко отреагировал на выпад Владимира Зеленского по "возвращение краденого из бюджета" путем проверок его клуба

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook.

"Это уже агония, Владимир Александрович", - заявил Порошенко.

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"А о" вернуть украденное из бюджета ", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большое крадивництве", - добавил пятый президент.

  • Напомним, 18 ноября в очередном видеообращении действующий президент Владимир Зеленский прокомментировал первые двое суток "карантина выходного дня" и якобы нарушение этого режима со стороны предпринимателей. В частности, Зеленский высказался о клубе Порошенко "5 элемент". По его словам, если надо будет выписать "100 штрафов" владельцу клуба "5 элемент", то это будет сделано.
  • В то же время, в клубе заявили, что не нарушали карантинных требований . Руководство комплекса связывает активность силовиков с политическим давлением. 14 ноября  заведение посетили правоохранители, которые выписали административный протокол.

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