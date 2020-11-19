"Это уже агония": Порошенко ответил Зеленскому на угрозу штрафовать владельца спортклуба "5 элемент"

19 ноября, 2020, 08:13

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook.

"Это уже агония, Владимир Александрович", - заявил Порошенко.

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"А о" вернуть украденное из бюджета ", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большое крадивництве", - добавил пятый президент.

Напомним, 18 ноября в очередном видеообращении действующий президент Владимир Зеленский прокомментировал первые двое суток "карантина выходного дня" и якобы нарушение этого режима со стороны предпринимателей. В частности, Зеленский высказался о клубе Порошенко "5 элемент". По его словам, если надо будет выписать "100 штрафов" владельцу клуба "5 элемент", то это будет сделано.

В то же время, в клубе заявили, что не нарушали карантинных требований . Руководство комплекса связывает активность силовиков с политическим давлением. 14 ноября заведение посетили правоохранители, которые выписали административный протокол.

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