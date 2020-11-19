"Доступные лекарства": с начала года врачи выписали пациентам более 12 млн е-рецептов

19 ноября, 2020, 17:02

С начала года программой "Доступные лекарства" воспользовались более 2,4 млн пациентов, которым врачи выписали более 12 млн е-рецептов

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В 2020 году врачи первичной медицинской помощи выписали своим пациентам более 12 млн е-рецептов. Из них почти 63% - для пациентов старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Так, государственной программе "Доступные лекарства" сегодня воспользовались более 2,4 млн пациентов. Из них 1,6 млн - старше 65 лет. Отмечается, что программа рассчитана на людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму и диабет II типа.

По информации пресс-службы, сегодня в программе "Доступные лекарства" есть 264 наименований лекарственных средств: 200 лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, 48 - для лечения диабета II типа, 15 - от бронхиальной астмы и один - для лечения ревматических болезней. При этом абсолютно бесплатно пациент может получить 85 наименований лекарственных средств.

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