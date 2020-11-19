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Espreso.tvЭкономика"Айтишники"-мошенники украли в банке почти 1,5 млн грн под видом проверки платежной системы

"Айтишники"-мошенники украли в банке почти 1,5 млн грн под видом проверки платежной системы

Пятеро злоумышленников, выдавая себя за ІТ-специалистов банка, украли у финансового учреждения 1,5 млн грн, осуществив незаконные переводы денег на подконтрольные счета, под видом "тестирования платежной системы"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД)

Киберполиция установила, что к правонарушению причастны пятеро фигурантов в возрасте от 24 до 35 лет, двое из которых сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.

Выдавая себя за работников ІТ-поддержки обманутого банка, злоумышленники позвонили в учреждение и убедили кассира осуществить несколько "тестовых" операций. Однако таким образом правонарушители осуществляли трансакции на подконтрольные им счета.

По информации МВД, в результате таких действий злоумышленники незаконно присвоили 1,4 млн грн банка.

В результате обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли вещественные доказательства: ноутбук, мобильные телефоны, банковские и сим-карты. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Кроме того, в случае доказательства вины злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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