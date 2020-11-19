Промоутер Усика посоветовал Ломаченко, как спасти карьеру

19 ноября, 2020, 15:45

Британский промоутер Эдди Хирн посоветовал украинскому боксеру Василию Ломаченко сменить весовую категорию

Об этом Хирн, который ведет дела другого украинского боксера - Александра Усика - заявил во время эфира в Instagram.

По словам британца, Василию Ломаченко после поражения в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), следует вернуться в полулегкий (до 57,2 кг), или второй полулегкий вес (до 59 кг).

"Я думаю, Ломаченко стоит спуститься во второй полулегкий или полулегкий вес", - сказал Хирн.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что большинство соперников в нынешнем дивизионе превышают украинского боксера по габаритам.

Василий Ломаченко владел титулом WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком и втором полулегком весе.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

19 ноября Теофимо Лопес заявил, что не смог нокаутировать Василия Ломаченко из-за чрезмерной осторожности украинского боксера.

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