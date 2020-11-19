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Espreso.tvСпортПромоутер Усика посоветовал Ломаченко, как спасти карьеру

Промоутер Усика посоветовал Ломаченко, как спасти карьеру


фото: BoxingScene
Британский промоутер Эдди Хирн посоветовал украинскому боксеру Василию Ломаченко сменить весовую категорию

Об этом Хирн, который ведет дела другого украинского боксера - Александра Усика - заявил во время эфира в Instagram.

По словам британца, Василию Ломаченко после поражения в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), следует вернуться в полулегкий (до 57,2 кг), или второй полулегкий вес (до 59 кг).

"Я думаю, Ломаченко стоит спуститься во второй полулегкий или полулегкий вес", - сказал Хирн.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что большинство соперников в нынешнем дивизионе превышают украинского боксера по габаритам.

Василий Ломаченко владел титулом WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком и втором полулегком весе.

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