Председателя Черновицкого облсовета Мунтяна, болеющего COVID-19, перевели в реанимацию
19 ноября, 2020, 17:42
Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян, у которого обнаружили коронавирус, находится в реанимации
Об этом говорится в сообщении Черновицкого облсовета.
"С субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный. Ивана Мунтяна госпитализировали в субботу, в понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода", - говорится в сообщении.
По показаниям врачей поражение легких Мунтяна составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.
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