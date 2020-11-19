Председателя Черновицкого облсовета Мунтяна, болеющего COVID-19, перевели в реанимацию

Об этом говорится в сообщении Черновицкого облсовета.

"С субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный. Ивана Мунтяна госпитализировали в субботу, в понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода", - говорится в сообщении.

По показаниям врачей поражение легких Мунтяна составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

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