Пользователи Viber смогут оплатить товары и услуги через чат-бот мессенджера
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
По словам директора по телекоммуникационным партнерствам Rakuten Момчила Еленкова, Украина является настоящим чемпионом по чат-ботам, поскольку большая их часть производится именно здесь.
"С моего последнего визита в Украину я помню, что можно платить за автостраховку в цифровой форме. В Европе это не повсеместно, а в Украине это можно сделать ... Мы проводили много встреч с предпринимателями и поняли: нужно выбрать Украины как наш пилотный рынок ", - цитирует издание слова Еленкова.
По его словам, сейчас к сервису подключены такие партнеры как Opendatabot, через который можно платить за парковку и получать отчетность о недвижимости, Yasno-online (счета за электроэнергию), portmone.com (пополнение мобильного), RailwayBot (билеты за проезд), SynevoUA (лабораторные анализы), Foxtrot и доставка еды 999.ua.
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