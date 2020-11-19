Пользователи Viber смогут оплатить товары и услуги через чат-бот мессенджера

19 ноября, 2020, 13:31

Компания Rakuten Viber запускает в Украине новую функцию - Chatbot Payments, которая позволит оплачивать товары и услуги с помощью мобильного кошелька прямо в приложении

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам директора по телекоммуникационным партнерствам Rakuten Момчила Еленкова, Украина является настоящим чемпионом по чат-ботам, поскольку большая их часть производится именно здесь.

"С моего последнего визита в Украину я помню, что можно платить за автостраховку в цифровой форме. В Европе это не повсеместно, а в Украине это можно сделать ... Мы проводили много встреч с предпринимателями и поняли: нужно выбрать Украины как наш пилотный рынок ", - цитирует издание слова Еленкова.

По его словам, сейчас к сервису подключены такие партнеры как Opendatabot, через который можно платить за парковку и получать отчетность о недвижимости, Yasno-online (счета за электроэнергию), portmone.com (пополнение мобильного), RailwayBot (билеты за проезд), SynevoUA (лабораторные анализы), Foxtrot и доставка еды 999.ua.

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