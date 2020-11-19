Полиция получит возможность на месте налагать штраф, - советник Авакова о наказании за отсутствие маски
Об этом он рассказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.
"Закон вступит в силу после того, как он будет опубликован должным образом. Надеемся, что это произойдет в ближайшие дни, если не завтра. Соответственно, с этого времени полиция и другие органы получат возможность на месте налагать штраф, составлять административный протокол и обязывать гражданина платить штраф за нарушение карантинных правил. Как полиция это будет делать - так же как и делала до своего времени. Понимаем, что эффективность не 100%, но с марта у нас действуют карантинные правила. Разве что действовала постоянно 44 статья с пометкой 3, которая предусматривала минимальный штраф 17 тыс. грн", - сказал Варченко.
По его словам, сейчас сделан "широкий шаг навстречу гражданину", начинается штраф не с 17 тыс. грн, а со 170 грн.
"Но вместе с тем мы понимаем, что это даст возможность привлекать широкий круг граждан", - добавил Варченко.
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1000-ІХ, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за неношение масок в общественных местах.
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