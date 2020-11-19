Полиция об обысках в Музее Революции Достоинства: финансовые нарушения привели к убыткам на 4 млн грн

19 ноября, 2020, 15:41

В полиции заявили, что расследуют убытки на 4 млн грн в Национальном музее Революции Достоинства

Об этом пресс-служба полиции Киева написала в Facebook.

В полиции заявили, что проводят обыск на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева в служебных помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства, компании-генподрядчика и по месту жительства соответствующих должностных лиц.

"Следственным управлением столичной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Подготовка узеленських ко Дню Достоинства и Свободы": украинцы реагируют на обыск музея Революции Достоинства

В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2018 года Национальным мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни - Музеем Революции Достоинства заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислены на его счет авансовый платеж в размере более 111 млн гривен для выполнения строительных работ.

"В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 млн 878 тыс. 517 грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн", - заявили следователи.